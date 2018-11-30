موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك لقاء من العيار الثقيل ضد الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.





ويلتقي الزمالك مع الاتحاد اليوم الجمعة 30- 11- 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف، وستكون موقعة الإياب مذاعة مباشرةً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2 HD" بصوت المعلق عصام عبده.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري عبر موقع الفجر الرياضي.



