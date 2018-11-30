ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في البطولة العربية والقنوات الناقلة
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
طباعة
مني شكري
 
يخوض فريق الزمالك لقاء من العيار الثقيل ضد الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، وذلك في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد اليوم الجمعة 30- 11- 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف، وستكون موقعة الإياب مذاعة مباشرةً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2 HD" بصوت المعلق عصام عبده.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: موعد مباراة موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس زايد للأندية الابطال الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الزمالك والاتحاد السكندري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 3:50:04 AM