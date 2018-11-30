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موعد مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
موعد مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي في البطولة العربية والقنوات الناقلة
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منى شكري
 
يستضيف ملعب "فرانسو حريري" في أربيل مباراة إياب دور ال 16 من كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال السعودي والنفط العراقي.

وتنطلق ضربة بداية لقاء الهلال السعودي مع النفط العراقي اليوم الجمعة والموافق 30- 11- 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح زعيم الرياض برباعية نظيفة، ويسعى الفريق العراقي لعمل ريمونتادا تاريخية على ملعبه ووسط جمهوره، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 3 HD" بصوت المعلق عامر عبدالله وحازم عبد السلام.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال والنفط في دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.

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