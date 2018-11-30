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مغنية شهيرة تقبل زميلها في كواليس تصوير كليبها الجديد (صورة)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:58 ص
مغنية شهيرة تقبل زميلها في كواليس تصوير كليبها الجديد (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، صورتها برفقة مغني الراب العالمي ليل وين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهرت ميناج، خلال الصورة وهي تقبل ليل وين، في كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Good Form f".

وحقق الفيديو كليب عدد مشاهدات مرتفع للغاية منذ إطلاق الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير، يوتيوب أمس 29 نوفمبر.

مغنية شهيرة تقبل زميلها في كواليس تصوير كليبها الجديد (صورة)
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