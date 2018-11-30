انخفاض غير مسبوق في أسعار السيارات خلال أيام.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هناك تأكيدات بإعفاء السيارات الكهربائية من دفع نحو 35% من الجمارك المقررة لها، مشددًا على كون هذه السيارات من المؤكد بأن تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة دون دفع أي جمارك عند دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار “نجم” في تصريحات، حول الإعفاءاءات الجمركية المتوقعة على السيارات في الفترة المقبلة، إلى كون الحكومة قد قررت إتخاذ هذه الإجراءات كتشجيع من الحكومة المصرية للمواطنين من أجل إستخدام هذه السيارات الصديقة للبيئة في الفترة المقبلة.
وذكر رئيس مصلحة الجمارك كذلك، بأن هذا النوع لن يكون الوحيد الذي يتم إعفاءه من الجمارك المصرية، حيث سيتم كذلك إعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنزين معًا، وتعرف بـ “السيارات الهابيرد” من دفع 25% من الجمارك المقررة عليها.
وفي سياق منفصل، وفي مفاجأة مدوية، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، بأن أنخفاض أسعار السيارات الأوروبية لن يشعر بها المواطن المصري، مؤكدًا بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه الإتفاقية التي تم توقيعها مع الإتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، فقد أكد مستشار وزير المالية للجمارك في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية، بأنه يتوقع بأن يصل الإنخفاض في أسعار الجمارك إلى أكثر من 50 ألف جنيه في بعض الأنواع من السيارات، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع حدوث طفرة كبيرة في سوق السيارات وحركة البيع والشراء خلال الفترة القليلة القادمة.
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