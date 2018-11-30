انخفاض غير مسبوق في أسعار السيارات خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هناك تأكيدات بإعفاء السيارات الكهربائية من دفع نحو 35% من الجمارك المقررة لها، مشددًا على كون هذه السيارات من المؤكد بأن تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة دون دفع أي جمارك عند دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.





وأشار “نجم” في تصريحات، حول الإعفاءاءات الجمركية المتوقعة على السيارات في الفترة المقبلة، إلى كون الحكومة قد قررت إتخاذ هذه الإجراءات كتشجيع من الحكومة المصرية للمواطنين من أجل إستخدام هذه السيارات الصديقة للبيئة في الفترة المقبلة.



