فاروق جعفر: الأهلي يفتقد لشخصية القائد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي فريق كبير، ومر بنفس الظروف التي يمر بها الآن.





وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، إن غياب علي معلول واحمد فتحي وأجايي ورحيل عبد الله السعيد أثر على أداء الفريق في الفترة الماضية بشكل ملحوظ.





وأكد نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يفتقد شخصية القائد منذ اعتزال حسام غالي ، مؤكدًا أن مشكلة الأهلي الحقيقية هي اللاعبين الحاليين.





وأضاف جعفر، أن الأهلي يفتقد إلي الأداء الجماعي خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على الفريق.



