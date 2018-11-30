داليا مصطفى تتألق بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وتخطف الأنظار (صورة)





تألقت الفنانة داليا مصطفي، في أحدث إطلالة خلال ظهورها في حفل ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" لدورته الأربعين بدار الأوبرا المصرية، وظهرت بفستان مميز واكسسوارات هادئة والفستان من تصميم أيمن لحمون مصمم الأزياء، وشعر طارق الطحان.





وتواجدت داليا مصطفي في فعاليات المهرجان مع زوجها الفنان شريف سلامة، وحرصا على إلتقاط الصور سويًا على السجادة الحمراء وخطفا الأنظار.





أقيمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.







