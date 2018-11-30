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برواتب تصل لـ4500 جنيه.. الحكومة تعلن عن 10 الآف فرصة عمل للشباب

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
برواتب تصل لـ4500 جنيه.. الحكومة تعلن عن 10 الآف فرصة عمل للشباب
فرص عمل
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 يفتتح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السبت المقبل، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ومن المتوقع أن يوفر الملتقى فرص عمل للشباب تصل لنحو 12 ألف فرصة لمختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية المتخلفة.

كما أن من المتوقع بأن يصل عدد المصانع والشركات التي ستساهم في هذه المتلقى إلى نحو 60 شركة ومصنع، وستصل الرواتب الخاصة بهذه الوظائف من 1600 إلى 4500 جنيه.
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