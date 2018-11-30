نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بزفاف ابنته (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي مشاركة الفنان صلاح عبد الله الاحتفال بزفاف كريمته "شروق" على رجل الأعمال عمرو فتحي أباظة، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.





كان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد السقا، خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب والمخرج أحمد شفيق ،هاني رمزي وحرمه، فيفي عبده، دينا فؤاد، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، شريف سلامة وحرمه داليا مصطفي الاستايلست عماد عبد آلله ومنال سلامة وإنجي علي ولقاء سويدان وسهر الصايغ،هبة مجدي ونسرين أمين.





كما حضرت منة فضالي، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين، عمرو محمود ياسين ومن نجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفي خاطر ومحمد أنور بالاضافة إلى سليمان عيد ومي كساب وهبة عبد الحكيم والمحامي بالنقض أشرف عبد العزيز وحرمه وهاني رمزي وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص علي أغاني النجمين حكيم و إيهاب توفيق.





تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث الديكورات والتنظيم لأحمد ياسين.



