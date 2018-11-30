"هدفها القتل والتدمير".. برلمانيون يطالبون بحظر لعبة "Pubg" في مصر



وأضاف "بدوي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أنها لعبة في منتهى الخطورة، ونفس فكرة لعبة الحوت الأزرق بل أشد خطورة، متابعًا: "تحث الشباب على ارتكاب الجرائم".

وأوضح أنها تجذب الشباب من عمر 3 إعدادي لـ3 ثانوي، وتعلم الشباب العنف، مشيرًا إلى أنه طلب رسميًا من جهاز تنظيم الاتصالات مواجهة هذه اللعبة.



وذكر أنه تم الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عقد اجتماع طارئ بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، من أجل إصدار قائمة بالألعاب التي تشكل خطورة على الشباب في المنطقة العربية.



- برلماني يقترح مشروع "المليون مبرمج" لحظر لعبة "بابجي" في مصر

ومن جانبه، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لعبة "بابجي" المنتشرة على أجهزة الأندوريد، تؤثر على جميع الفئات العمرية بالسلب، وخاصة الأطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية.



وأكد "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن قانون الجريمة الإلكترونية يمنح الحق للجنة الاتصالات منع جميع المواقع التي تشكل خطر على الأمن القومي المصري، مطالبًا بسرعة تفعيله على هذه الألعاب التي تؤثر بالسلب على المجتمع، وخاصة على الطفل المصري الذي يعد أذكى طفل في العالم بعمر الـ7 أعوام، مما يصبح فريسة لهذه الألعاب الذي يبرمجها أشخاص يستهدفون المجتمعات، لتنمية غريزة العنف والإجرام والإرهاب في شباب المستقبل.



واقترح "رفعت" عمل مشروع حكومي يستهدف إعداد مليون طفل مصري مبرمج، من جميع الأعمار، بداية من عمر الـ 7 أعوام، وحتى الجامعة؛ لتأهيل وتدريب الطلاب على البرمجة، وكيفية تصميم برامج ومواقع وألعاب إلكترونية مفيدة، وكيفية التعامل مع التطور والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر، مشيرًا إلى أنه في حال تنفيذ هذا المقترح سيساهم في خلق بيئة تكنولوجية تعتمد على الابتكار والتفكير، وذلك من خلال خبراء متخصصين في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريس مادة تكنولوجيه في المدارس وتطبيقها عملي في المعامل.



بعد تخطيها الـ100 مليون لاعب.. برلماني يطالب بحظر "Pubg" في مصر

وطالب النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، بضرورة حظر لعبة "بوبجي - pubg" المنتشرة على هواتف الأندرويد وأجهزة الـPC والتي تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأطفال نظرًا لما تقدمة من محتوى عنيف ومثير داخل اللعبة، مما يؤثر على الأطفال بالسلب في الحياة الواقعية، سواء في التعامل مع الأخرين أو في الحياة الدراسية.



وأشار في تصريح إلى "الفجر" إلى أن هذه اللعبة انتشرت بسرعة كبيرة، لدرجة أن أصبح الشباب والفتيات يلعبونها، حتى سيطرت على عقولهم وتفكيرهم بنسبة كبيرة، قائلًا: "أوافق على أي قانون سيتم إصدارة لمنع جميع الألعاب التي تحتوي على عنف وتحرض على القتل".







أثارت لعبة PUPG أو "بابجي" المنتشرة بكثرة على أجهزة الأندرويد، غضب العديد من أعضاء مجلس النواب، وتحديدًا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما تحتويه اللعبه من عنف وقتل، فهي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو من الموت شخص واحد أو فريق واحد ليكون هو الفائز بالمباراة، مطالبين بحظرها في مصر.في هذا السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، وصاحب دعوة حذف لعبة pubg، أنها من الألعاب الخطيرة جدًا.