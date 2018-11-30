تفاصيل جوائز "القاهرة السينمائي" في ختام دورته الأربعين

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الخميس، جوائز الدورة 40، وحصد فيلم "ليلة الإثنى عشر عاماً" جائزة أفضل فيلم، وحصل الفنان شريف دسوقي، على جائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "ليل خارجي"، وحصلت الممثلة صوفيا ساموشي، على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "ذات يوم".





وحصد فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، 3 جوائز هي "هيئة الأمم المتحدة للسكان"، "أفضل فيلم عربي" المقدمة من "تيك توك"، و"صلاح أبو سيف" بمسابقة آفاق السينما العربية، كما نال فيلم "ليلة الإثنى عشر عاماً" للمخرج ألفارو بريشنير، جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم "الفيبرسي".





ومنحت مسابقة "آفاق السينما العربية" برئاسة الناقد أحمد شوقي، جائزة "سعد الدين وهبة" للفيلم التونسي "فتوى"، ومنحت مسابقة "أسبوع النقاد" برئاسة الناقد أسامة عبدالفتاح، لفيلم "رحلة الصعود إلى المرئى" للمخرج غسان حلواني، وفيلم "أجا" للمخرج ميلكو لازاروف، ونال فيلما "ذاكرة الأسماك" و"شيكولاتة داكنة" جائزتي مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، برئاسة الناقد أندرو محسن.





وحصل فيلم "طيور الممر" على جائزة "نجيب محفوظ" لأفضل سيناريو، وفيلم "الزوجة الثالثة" على جائزة أفضل إسهام فني، وفيلم "طاعة" على جائزة الهرم البرونزي، وفيلمي "مانتا راي" و"دونباس" على جائزة الهرم الفضي، و"ليلة الإثنى عشر عاماً" على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، والجوائز تمنحها المسابقة الدولية، برئاسة المخرج الدنماركي بيل أوجست.





أقيمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم.



