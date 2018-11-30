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رانيا يوسف ترند على تويتر بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
رانيا يوسف ترند على تويتر بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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تصدرت الفنانة رانيا يوسف ترند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإطلالة المثيرة الذي ظهرت بها على ريد كاربتمهرجان القاهرة السينمائي.

واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، فعالياته بالأمس حيث أقيمت في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.
رانيا يوسف ترند على تويتر بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف ترند على تويتر بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف ترند على تويتر بعد إطلالتها المثيرة بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
المزيد عن: مهرجان رانيا يوسف تويتر القاهرة السينمائي الفجر الفني
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