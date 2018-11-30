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رئيس المقاصة: جلسة مع طلعت يوسف تحسم انتقال "وحيد" للأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
رئيس المقاصة: جلسة مع طلعت يوسف تحسم انتقال وحيد للأهلي
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علاء خليف
 

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن موقف إدارة النادي من انتقال محمود وحيد لاعب الفريق إلي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمود وحيد تلقي أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، أكثرها جدية عرض النادي الأهلي".

وأضاف: " سيتم عقد جلسة مع طلعت يوسف خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب من الرحيل للنادي الأهلي من عدمه".

المزيد عن: محمود وحيد المقاصة الأهلي
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