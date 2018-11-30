رئيس المقاصة: جلسة مع طلعت يوسف تحسم انتقال "وحيد" للأهلي





كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن موقف إدارة النادي من انتقال محمود وحيد لاعب الفريق إلي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمود وحيد تلقي أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، أكثرها جدية عرض النادي الأهلي".





وأضاف: " سيتم عقد جلسة مع طلعت يوسف خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب من الرحيل للنادي الأهلي من عدمه".



