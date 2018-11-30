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حبس عامل مزلقان "تفهنا العزب" 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:36 ص
حبس عامل مزلقان تفهنا العزب 4 أيام على ذمة التحقيقات
مزلقان
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أيمن يحيي
 
قررت نيابة زفتى، بمحافظة الغربية، حبس عامل مزلقان تفهنا العزب، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة حادث تصادم جرار زراعى صباح أمس، بعربات قطار رقم ٨٢٣ ركاب بنها ميت غمر، ووفاة 4 وإصابة 4 أخرين.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل سائق القطار ومساعده بدون ضمانات، نظرا لعدم أي إدانة لهما، وكانت النيابة قد استمعت لاقوال المتهمين وقررت حبس عامل المزلقان بتهمة ترك عمله فى المواعيد الرسمية للعمل ما تسبب فى تصادم جرار زراعى بالعربة الثالثة للقطار رقم 823 القادم من بنها متجها الى ميت غمر، ووفاة 4 اشخاص من بينهم سائق الجرار، واصابة 4 اخرين، واخلاء سبيل سائق القطار ومعاونه بدون اى ضمانات.

كان مزلقان محطة تفهنا العزب فى مدينة زفتى، شهد اقتحام جرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية، واصطدام الجرار الزراعي بعربات قطار رقم ٨٢٣ ركاب بنها ميت غمر، إلى وقوع 4 حالات وفاة من بينهم سائق الجرار الزراعى، وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب، وإصابة 4 أخرين من ركاب مقطورة الجرار الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفيات المختلفة.
المزيد عن: مزلقان محافظات الدقهلية الأمني
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