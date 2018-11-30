رئيس "مواصلات مصر": جميع الأتوبيسات الذكية التابعة للشركة تصنع محليًا

قال الدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر، إنهم لديهم حاليًا 6 خطوط مربوطة على جوجل ترانسيت، وفي نهاية 2019 سيكون هناك 40 خطًا على شبكة خرائط جوجل.



وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الشركة أنشأت منذ عام، وكان ما يهمهم إنشاء بنية تحتية جيدة للعمل، منوهًا إلى أن جميع الأتوبيسات الذكية التابعة للشركة تصنع محليًا، وسيتم الإنتهاء منها خلال ديسمبر 2019.



وتابع، أن المرحلة القادمة ستتضمن ربط خطوط مواصلات مصر بخطوط مترو الإنفاق ضمن منظومة الكارت الموحد، والمرحلة القادمة تتضمن ربط جميع خطوط هيئة النقل العام، والمشروعات الجديدة للمجتمعات العمرانية، ليصبح هناك خريطة متكاملة ذكية موجودة على جوجل ترانسيت".



ونوه، إلى أن الكارت الموحد للمواصلات، عبارة عن محفظ إلكترونية يتم شحنها من 8000 منفذ على مستوى القاهرة، ويحصل على خصم 20% على سعر التذكرة حال إستخدامه، ويهدف لإنهاء التعامل النقدي داخل المواصلات، والذي يساهم في عدم التسرب النقدي، يعمل حاليًّا بجميع خطوط مصر، لافتًا إلى أن هذا يتيح للمواطنين فرصة عدم دفع الأجرة الكاملة والموحدة للخطوط بل ثمن المسافة التي يستخدم فيها المواصلة فقط.

