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مدير قصر العيني سابقًا: "الفياجرا النسائية" مفيدة.. بشرط

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:13 ص
مدير قصر العيني سابقًا: الفياجرا النسائية مفيدة.. بشرط
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أمنية فوزي
 
قال نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني سابقًا، إن الفياجرا النسائية موجودة بالخارج وطبيًا ليست ضارة.

وأوضح "عبد المقصود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الخميس، أن البرود الجنسي عند السيدات قد يكون سببه عضوي بسبب الطهارة، أو الرغبة في عدم المعاشرة الجنسية للسيدات، وأن العقار فقط يزود الرغبة من الناحية النفسية وليس له علاقة بحالات الطهارة.

وأضاف: "لا تزود المتعة الجنسية ولكنها تزود الرغبة الجنسية، وهناك فرق بين الاثنين"، متابعًا: "الكوكايين كمان بيزود الرغبة الجنسية للفتيات، وهذا يفسر سبب اتجاه الفتيات للكوكايين لأنه يزود الرغبة الجنسية لديها".

وأشار "عبد المقصود" إلى أن الفياجرا مفيدة حال استخدامها بشكل صحيح، مضيفًا: "ولازم الناس تفهم إنها تزود الرغبة فقط وليس المتعة".
المزيد عن: كوكايين قصر العيني الفياجرا النسائية استخدامها اخبار مصر
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