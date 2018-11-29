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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم أول صفقة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:55 م
عاجل.. الأهلي يقترب من حسم أول صفقة
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الفجر الرياضي
 
اقترب مسئولو النادي الأهلي المصري من التعاقد مع محمود وحيد لاعب نادي مصر المقاصة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.


وأبدي الظهير الأيسر للمقاصة رغبته في الانتقال للنادي الأهلي، وعقد مسئولو المقاصة جلسة مع مجلس إدارة الفريق الاحمر، من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي.


ويقدم محمود وحيد موسما مميزا مع المقاصة، حيث سجل الكثير من الأهداف التي ساعدت الفريق علي تحقيق نتائج جيدة.

المزيد عن: مصر المقاصة محمود وحيد الاهلي الأهلي
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