عاجل .. تعرف على حقيقة ميزة "عدم مسح التعليقات" من فيسبوك





ويبدو أن الأمر مريب لمعظم رواد الشبكة الاجتماعية، ولكن في الحقيقة يعتبر هذا التحديث مجرد إشاعة من بعض المستخدمين لكسب المزيد من التعليقات، لزيادة التفاعل على صفحاتهم.





ويذكر أن خدمة تطبيق "فيسبوك ماسنجر" تعطلت اليوم لدى العديد من المستخدمين حول العالم، وذلك للمرة الثانية في أسبوع، وقد وكان تطبيق الدردشة في "فيسبوك" قد تعرض لعطل فني في الأسبوع الماضي على مدار يوم تقريباً في عدد من دول العالم.

وأثر العطل اليوم على مستخدمين في المملكة المتحدة وأوروبا وبعض المناطق في أمريكا الجنوبية والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

انتشر اليوم بين نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدل كبير حول التحديث الجديد، حيث ادعى البعض التحديث أتى بميزة "عدم مسح التعليقات".