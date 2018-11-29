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استقالة وزير الخارجية السلوفاكي لرفض بنود بالاتفاق الأممي حول الهجرة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:44 م
استقالة وزير الخارجية السلوفاكي لرفض بنود بالاتفاق الأممي حول الهجرة
وزير الخارجية السلوفاكي
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وكالات
 

قدم وزير الخارجية السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، وهو مستقل سياسيا، مساء اليوم الخميس استقالته احتجاجا 

على رفض كل من البرلمان والحكومة في سلوفاكيا، اليوم الخميس، حزمة البنود المثيرة للجدل التي يتضمنها اتفاق

أصدرته الأمم المتحدة بشأن الهجرة.


كان البرلمان في براتيسلافا صوت بأغلبية كبيرة ضد الاتفاق الأممي بشأن الهجرة.


وجاء في بيان البرلمان، الذي تقوده الأحزاب الاجتماعية الشعبوية والذي صوت لصالحه 90 عضوا من مجموع

 150 اليوم الخميس، أن الاتفاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة "لا يتناسب بصورته الحالية مع السياسة

 الأمنية وسياسة الهجرة التي تتبعها الجمهورية السلوفاكية"، ولم يعارض هذا البيان الحكومي إلا خمسة عشر

عضوا.


وأعلن رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي بيتر بيليجريني بعد التصويت أن موقف الحكومة يتوافق تماما مع 

رؤية البرلمان.


وقال بيليجريني إن رفض الاتفاق من جانب نواب الحكومة والمعارضة بالبرلمان يؤكد "الإجماع الكبير في السياسة

الخارجية للبلاد".


تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الأممي يثير كثيرا من الجدل في العديد من البلدان.

المزيد عن: وزير الخارجية السلوفاكي ميثاق رفض بنود الهجرة الاتفاق الأممي استقالة
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