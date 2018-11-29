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الهلال السعودي يرتدي زيه الأزرق أمام النفط العراقي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:44 م
الهلال السعودي يرتدي زيه الأزرق أمام النفط العراقي
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عمر عبدالعزيز
 
سيرتدي فريق الهلال السعودي، غدًا الجمعة، أمام نظيره النفط العراقي، الطاقم الأزرق بالكامل، وذلك في مباراة الفريقين في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع "تويتر" أنه بعد الاجتماع الفني للمباراة، فإن الهلال سيرتدي الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي نادي النفط الطاقم الأخضر في الأبيض كما كان الحال في لقاء الذهاب.

وصلت بعثة الهلال، عصر اليوم إلى مدينة أربيل العراقية، وذلك استعدادًا لخوض مباراة النفط.

ويسعى الهلال إلى تكرار فوزه على نادي النفط، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.
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