الهلال السعودي يرتدي زيه الأزرق أمام النفط العراقي

سيرتدي فريق الهلال السعودي، غدًا الجمعة، أمام نظيره النفط العراقي، الطاقم الأزرق بالكامل، وذلك في مباراة الفريقين في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.





وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على موقع "تويتر" أنه بعد الاجتماع الفني للمباراة، فإن الهلال سيرتدي الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي نادي النفط الطاقم الأخضر في الأبيض كما كان الحال في لقاء الذهاب.





وصلت بعثة الهلال، عصر اليوم إلى مدينة أربيل العراقية، وذلك استعدادًا لخوض مباراة النفط.



