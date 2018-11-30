تعرف على أسباب ارتداء رجال الدين المسيحي الزي الأسود

تدور تساؤلات كثيرة حول ارتداء رجال الدين المسيحي الزي الأسود "الزي الكهنوتي"، السؤال ذاته طرحه أحد الأشخاص على البابا الراحل شنودة الثالث، خلال إحدى اجتماعاته انذاك، والذي استقبله ضاحكًا على شائعة ارتداء رجال الدين المسيحي مرتبطة بحزنهم على دخول الإسلام إلى مصر، حيث وضح البابا الراحل الإجابة قائلاً: "الملابس السوداء يلبسها القساوسة منذ القرون الأولى وقبل أن يدخل الإسلام إلى مصر بقرون عديدة، كما أن الملابس السوداء يلبسها رجال الدين من المسيحيين في غير مصر وفي غير الشرق وفي بلاد أيضا غالبيتها من المسيحيين، لأن الملابس الدينية تحمل معنى الوقار".





وأكد، القمص سيرافيم وديع، راعي كنيسة الملاك، ووكيل ايبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، أن ارتداء الزي الأسود لرجال الدين يرمز للوقار والحشمة، فضلاً عن أن له رمز روحي إلى حزن الكاهن على موتى الخطية الذين لم يتوبوا.





وأوضح " وديع"، في تصريحات لـبوابة "الفجر"، أن اللون الأسود يرمز لنن العين مهما اختلفت ألوان العيون، في إشارة إلى أن الكاهن يجب أن يضع جميع شعب الكنيسة في نني عينيه، مهما اختلفت أطباعهم أو طبقاتهم الاجتماعية والمادية، فالكل واحد في قلب رجل الدين.



