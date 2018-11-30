ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على أسباب ارتداء رجال الدين المسيحي الزي الأسود

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
تعرف على أسباب ارتداء رجال الدين المسيحي الزي الأسود
أرشيفية
طباعة
حازم رفعت
 
تدور تساؤلات كثيرة حول ارتداء رجال الدين المسيحي الزي الأسود "الزي الكهنوتي"، السؤال ذاته طرحه أحد الأشخاص على البابا الراحل شنودة الثالث، خلال إحدى اجتماعاته انذاك، والذي استقبله ضاحكًا على شائعة ارتداء رجال الدين المسيحي مرتبطة بحزنهم على دخول الإسلام إلى مصر، حيث وضح البابا الراحل الإجابة قائلاً: "الملابس السوداء يلبسها القساوسة منذ القرون الأولى وقبل أن يدخل الإسلام إلى مصر بقرون عديدة، كما أن الملابس السوداء يلبسها رجال الدين من المسيحيين في غير مصر وفي غير الشرق وفي بلاد أيضا غالبيتها من المسيحيين، لأن الملابس الدينية تحمل معنى الوقار".

وأكد، القمص سيرافيم وديع، راعي كنيسة الملاك، ووكيل ايبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، أن ارتداء الزي الأسود لرجال الدين يرمز للوقار والحشمة، فضلاً عن أن له رمز روحي إلى حزن الكاهن على موتى الخطية الذين لم يتوبوا.

وأوضح " وديع"، في تصريحات لـبوابة "الفجر"، أن اللون الأسود يرمز لنن العين مهما اختلفت ألوان العيون، في إشارة إلى أن الكاهن يجب أن يضع جميع شعب الكنيسة في نني عينيه، مهما اختلفت أطباعهم أو طبقاتهم الاجتماعية والمادية، فالكل واحد في قلب رجل الدين.

وأضاف، أن اللون الأسود أيضًا له معنى آخر، فهو يمتص كل ألوان الطيف الناشئ عن ضوء الشمس، وهذا يرمز بأن الكاهن يجب أن يحتوى كل الناس.  
المزيد عن: مصر كنائس زي أسود البابا شنودة اخبار مصر أقباط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 6:50:01 AM