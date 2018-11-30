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محلل سياسي: الفشل مصير أي محادثات سورية ما لم يسبقها تفاهم أمريكي روسي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:36 ص
محلل سياسي: الفشل مصير أي محادثات سورية ما لم يسبقها تفاهم أمريكي روسي
نوفل ضو
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قال نوفل ضو المحلل السياسي من بيروت، إنه لا يُمكن لمحادثات أستانة أن تنجح مالم يكن هناك اتفاق مُسبق عليها وعلى نتائجها بين الولايات المتحدة الأمريكية ورُوسيا، وأنَّ ما يَجري الآن هو تَحركٌ من طرف واحد من قبل روسيا.

وأضاف ضو، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، وأنَّ التفاهمات التي تَجري بينَ روسيا وكلاً من إيران وتركيا هيَّ تَفاهمات مُتناقضة، لأنَّ الأطراف الثلاثة ليسوا مُتفقين على مُقاربة واحدة للوضع في سورية، سواء كان على المستوى الميداني أو السياسي.

وأشار ضو، إلى أنَّ نَجاح أي مفاوضات عاملان يَجب أنْ يتوفرا بِالدرجة الأولى، عامل التفاهم «الأمريكي- الروسي» سياسيًا، الذي يَجب أنْ يُترجم على أرض الواقع بتفاهم عسكري ميداني بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وأنه يَجب أنْ يستتبع ذلك عملية «تقليم أظافر» لكلا من تركيا وإيران.
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