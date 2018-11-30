محلل سياسي: الفشل مصير أي محادثات سورية ما لم يسبقها تفاهم أمريكي روسي

قال نوفل ضو المحلل السياسي من بيروت، إنه لا يُمكن لمحادثات أستانة أن تنجح مالم يكن هناك اتفاق مُسبق عليها وعلى نتائجها بين الولايات المتحدة الأمريكية ورُوسيا، وأنَّ ما يَجري الآن هو تَحركٌ من طرف واحد من قبل روسيا.





وأضاف ضو، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، وأنَّ التفاهمات التي تَجري بينَ روسيا وكلاً من إيران وتركيا هيَّ تَفاهمات مُتناقضة، لأنَّ الأطراف الثلاثة ليسوا مُتفقين على مُقاربة واحدة للوضع في سورية، سواء كان على المستوى الميداني أو السياسي.



