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البحرين تدعو للوقوف لجانب السعودية في التصدي لحملات التشويه

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:19 م
البحرين تدعو للوقوف لجانب السعودية في التصدي لحملات التشويه
وزير الإعلام البحريني
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وكالات
 

أكد وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين علي بن الرميحي، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الأخبار 

والمعلومات بين وكالات الأنباء العربية والإسلامية، بما يسهم في تعميق روح الأخوة والترابط، والحفاظ على

 الهوية الثقافية والحضارية، ونشر الحقائق والتصدي للحملات المغرضة والمسيئة التي تستهدف الأمة العربية

 والإسلامية في وحدتها وهويتها التاريخية وأمنها واستقرارها.


وبحث الرميحي، لدى استقباله في مكتبه اليوم، زايد سلطان عبد الله المدير العام المساعد لاتحاد وكالات أنباء 

دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) ، وبحضور أحمد المناعي مدير عام وكالة أنباء البحرين، سبل تعزيز 

التعاون بين الوكالات الأعضاء، بما يسهم في بناء موقف إعلامي موحد تجاه دعم القضايا والحقوق الإسلامية

 العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


ودعا وزير شئون الإعلام البحريني إلى تعزيز التضامن الإسلامي في تقديم رسائل إخبارية مهنية وموضوعية 

وبناءة تعزز من روابط الأخوة الصادقة في مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتحمل الأمانة

 والمسئولية في الوقوف صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي لحملات الإساءة والتشويه 

التي تستهدف المساس بدورها الريادي والحضاري، ومواقفها المشرفة في نصرة العرب والمسلمين وخدمة الإنسانية.


ومن جهته، أعرب زايد عبد الله المدير العام المساعد لاتحاد (يونا)‏ عن شكره وتقديره إلى وزير شئون الإعلام

البحريني على اهتمامه بتوثيق التعاون المهني والتبادل الإخباري بين وكالات الأنباء الإسلامية، وحرصه على

 خدمة أهداف الاتحاد في تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر القيم والتعاليم الإسلامية الداعية إلى الوسطية

 والتسامح، ونبذ الفرقة والكراهية، وإبراز حقيقة الإنجازات التنموية والحضارية التي يشهدها العالم الإسلامي

 في مختلف المحافل الدولية.

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