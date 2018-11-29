"الأعلى للمستشفيات الجامعية": التأمين الصحي الجديد جزء من حلم رفع الخدمة الصحية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك إشكالية كبيرة في حجم الإنفاق على الخدمة الصحية بسبب موارد الدولة المحدودة، ونسير في هذه "الدوامة" منذ سنوات طويلة دون حل.



وتابع "عبد الغفار"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الاحصائيات تؤكد أن الدولة تنفق 30% على الخدمة الصحية، والمواطن ينفق 70%، والخدمة الصحية ليست على المستوى المطلوب.



ولفت إلى أن الدولة قامت بخطوات لرفع كفائه الخدمة الصحية من خلال رفع نسبة الإنفاق على الصحة لـ3% من الموازنة العامة للدولة مثلما ينص الدستور، مضيفًا أن قانون التأمين الصحي الجديد جزء من حلم رفع الخدمة الصحية للمواطن في مصر.

