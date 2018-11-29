"إيسكو".. يتجه للتحسن والإعتدال لاستعادة مكانه الأساسي بتشكيل ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية اسبانية، أن النجم الدولي الاسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، يضع التحسن والإعتدال هدفًا له، حيث عبر عن رغبته في البقاء في النادي والتدريب بأقصى جهد للحصول على مركز أساسي وأن يعود ليصبح مهمًا في ريال مدريد.





ووفقًأ لما ذكرته "Abc" فإن إيسكو قرر قطع كل ما يحدث وأن لا يكون مركزًا للأخبار والإنتباه من أجل وضعه، اللاعب إعترف للمقربين منه وأشخاص من داخل النادي أن هدفه هو العوده لأعلى مستوى بعد عملية الدوده الزائده والعمل لأقصى حد وأن يساعد فريقه، اللاعب يريد أن يصبح في وضع إيجابي.





هدف إيسكو واضح وهو أن يكون مهمًا مره اخرى لريال مدريد كما كان قبل العمليه التي قام بها، الأسباني تدرب أمس مع الفريق ويأمل في الحصول على دقائق أكثر مع سولاري.





إيسكو يرغب في إغلاق صفحة مباراة إيبار، الأن يجب على المدرب واللاعب معرفة كيفية إدارة العلاقه بينهما للخروج من كل ما حدث ودمج هدفهم في واحد .



ولم يلعب في روما ولم يرتدي حتى ملابس اللعب، كان حاضر فقط كرفيق، الاسباني يريد عكس هذا الموقف السلبي وليس من أجل أن يكون بطل الراويه بل من أجل كرة القدم، إنه يأمل في نقل السعاده التي يلعب بها مع اسبانيا إلى ريال مدريد.



