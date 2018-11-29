مظاهرات متوقعة لأصحاب "السترات الصفراء" في باريس

تستعد فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي لإغلاق طرقها من جانب حركة "السترات الصفراء"، خلال مطلع الأسبوع القادم.











وازدادت الدعوات التي أطلقها الناشطون على موقع فيس بوك للاحتشاد في شارع المحلات الفاخرة الشانزلزيه بباريس كما حدث خلال الأسبوعين الماضيين.









ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية لم يتم إخطار السلطات حتى الآن بتنظيم أية مظاهرات يعتزم أعضاء الحركة القيام بها.









وكان وزير الداخلية كريستوف كاستانر ورئيس جهاز الأمن الداخلي لوران نونيز، أعادا إلى أذهان المتظاهرين اليوم الخميس، التذكير بأن حق التظاهر مرتبط أيضاً بضرورة ضمان أمن جميع المشاركين فيها، ومن ثم فلابد أن يبلغ أصحاب "السترات الصفراء" عن فعالياتهم بصورة منتظمة.









كان الشيء نفسه وقع قبل أسبوعين، ولم يبلغ المتظاهرون أيضاً وقتها عن فعالياتهم.









وكانت السلطات حاولت تحويل مسار المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء عند برج أيفل، والتي يطلق عليها شامب دي مارس، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ووقعت مواجهات عنيفة بين السلطات والمتظاهرين في الشانزلزيه.









وقال إريك دورو، وهو ممثل "السترات الصفراء"، في تصريحات لمحطة إنفو التلفزيونية الفرنسية، إن "شارع الشانزلزيه يكتسب رمزية معينة لقربه من قصر الإليزيه".









كان دورو أعلن يوم الثلاثاء الماضي بعد لقائه بوزير البيئة الفرنسي فرانسوا دي روجي أن مظاهرة ستنظم في شارع الفخامة بباريس.