موقع خليجي: المملكة أساس أمن المنطقة (فيديو)

نشر " مداد نيوز"، فيديو بعنوان «المملكة.. أساس أمن المنطقة»، أكد فيه على دور المملكة القوى في استتباب أمن المنطقة، فيما نقل تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي أكد عن الدعم الأمريكي للرياض في الحرب في اليمن، بقوله للكونغرس، "إن النزاع الدموي سيتفاقم دون التدخل الأمريكي".

ومن المقرر أن يتحدث «بومبيو» في مجلس الشيوخ إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس، لمناقشة الدعم الأمريكي للتحالف، الذي تقوده السعودية، الذي يقاتل «الحوثيين»، قبل تصويت محتمل حول خفض الدعم العسكري للسعوديين، وفقا لوكالة «فرانس برس».وفي تصريحات معدة مسبقة، قال «بومبيو»: «إن المعاناة في اليمن تحزنني، ولكن لو لم تكن الولايات المتحدة ضالعة في اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير، ووقف الضلوع في اليمن سيلحق ضررا شديدا بالمصالح الأمنية القومية لأمريكا وحلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط».وأضاف أن إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يشتمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، سيؤدي في الحقيقة إلى المزيد من الوفيات، مشيرا إلى أن "الجماعات الإرهابية في اليمن على ملاذات أكثر أمانا".