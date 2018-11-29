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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بعائد يصل إلى نحو 20 %

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:44 م
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بعائد يصل إلى نحو 20 %
البنك المركزي
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الفجر الاقتصادي
 
طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكر الموقع الإلكترونى  لوزارة المالية، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 19.964%، فيما بلغ أعلى عائد 19.99%، وسجل أقل عائد 19.501%.

وأشار البيان إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 19.957%، في حين سجل أعلى عائد 19.999%، وأقل عائد 18.5%.
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