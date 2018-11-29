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وفد الحكومة اليمنية سيصل السويد بعد وصول وفد الحوثيين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:36 م
وفد الحكومة اليمنية سيصل السويد بعد وصول وفد الحوثيين
وفد الحكومة اليمنية
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وكالات
 
ذكرت قناة العربية اليوم الخميس أن وفد الحكومة اليمنية سيصل السويد بعد وصول وفد الحوثيين.



وكان محمد علي الحوثي القيادي بالميليشيات الحوثية قد قال اليوم إن "وفد الحركة سيحضر المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد في حالة ضمان الخروج والعودة الآمنة إلى البلاد".



وأضاف القيادي الحوثي بأنه يعتقد أن وفدهم سيكون هناك في السويد في الثالث من ديسمبر.



وقال السفير البريطاني لدى اليمن إن المحادثات التي تستهدف البحث عن سبيل لإنهاء الحرب في اليمن ستبدأ الأسبوع القادم في السويد.
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