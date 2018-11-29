ذكرت قناة العربية اليوم الخميس أن وفد الحكومة اليمنية سيصل السويد بعد وصول وفد الحوثيين.











وكان محمد علي الحوثي القيادي بالميليشيات الحوثية قد قال اليوم إن "وفد الحركة سيحضر المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد في حالة ضمان الخروج والعودة الآمنة إلى البلاد".







وأضاف القيادي الحوثي بأنه يعتقد أن وفدهم سيكون هناك في السويد في الثالث من ديسمبر.