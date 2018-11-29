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أخيرًا.. خاليلوفيتش يظهر في تشكيل ميلان أمام ديديلانجي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:32 م
أخيرًا.. خاليلوفيتش يظهر في تشكيل ميلان أمام ديديلانجي
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علاء خليف
 
كشف جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي عن تشكيلة الفريق التى ستواجه نظيره فريق أف 91 ديديلانجي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من الدوري الاوروبي.

وجائت تشكيلة ميلان الرسمية كالأتي:

حراسة المرمي: بيبي رينا

الدفاع: لاكسالت – زاباتا – سميتش – كالابريا

الوسط: هاكان – باكايوكو – بيرتولاتشي – خاليلوفيتش

الهجوم: كوتروني – هيجواين

المزيد عن: ميلان ديديلانجي خاليلوفيتش الدوري الأوروبي
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