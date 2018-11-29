ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيناتور أمريكي يعيق وصول 38 مليار دولار إلى إسرائيل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:27 م
سيناتور أمريكي يعيق وصول 38 مليار دولار إلى إسرائيل
طباعة
وكالات
 

قالت صحيفة عبرية إن سيناتورا جمهوريا أمريكيا يعيق وصول 38 مليار دولار إلى إسرائيل.


ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس، الأربعاء، أن المنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل تهاجم السيناتور الأمريكي، راند بول، على خلفية معارضته لأية مساعدات أمريكية خارجية.


وأفادت الصحيفة العبرية بأن الموافقة النهائية على اتفاقية المساعدات العسكرية التي تم توقيعها منذ عامين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، عند السيناتور الجمهوري، راند بول، وهو الرافض لأية مساعدات خارجية من بلاده.


وأشارت الصحيفة إلى أن بول يعيق الموافقة النهائية على هذه الاتفاقيات بوجه عام، حيث كان من المقرر أن تُحول واشنطن نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات إلى إسرائيل، كمساعدات عسكرية، بواقع 3.8 مليار دولار سنويا.


وأوردت الصحيفة أن السيناتور بول يمنع، منذ نحو أسبوع تقريبا، المصادقة على الاتفاقية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على الرغم من الدعم الواسع للاتفاق في صفوف الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.


 وهو ما دعا المنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل إلى مهاجمة راند بول.

المزيد عن: يعيق وصول سيناتور أمريكي إسرائيل 38 مليار دولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:00:12 PM