سيناتور أمريكي يعيق وصول 38 مليار دولار إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس، الأربعاء، أن المنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل تهاجم السيناتور الأمريكي، راند بول، على خلفية معارضته لأية مساعدات أمريكية خارجية.





وأفادت الصحيفة العبرية بأن الموافقة النهائية على اتفاقية المساعدات العسكرية التي تم توقيعها منذ عامين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، عند السيناتور الجمهوري، راند بول، وهو الرافض لأية مساعدات خارجية من بلاده.





وأشارت الصحيفة إلى أن بول يعيق الموافقة النهائية على هذه الاتفاقيات بوجه عام، حيث كان من المقرر أن تُحول واشنطن نحو 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات إلى إسرائيل، كمساعدات عسكرية، بواقع 3.8 مليار دولار سنويا.





وأوردت الصحيفة أن السيناتور بول يمنع، منذ نحو أسبوع تقريبا، المصادقة على الاتفاقية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على الرغم من الدعم الواسع للاتفاق في صفوف الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.





وهو ما دعا المنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل إلى مهاجمة راند بول.