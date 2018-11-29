فنان شهير يغازل أصالة.. وترد: " يارائع ما في منّك"
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:53 مالفجر الفني
قام الفنان الخليجي عبد المجيد عبد الله، بمغازلة الفنانة أصالة نصري، مشيدًا بصوتها وأدائها لمختلف الألوان الغنائية.
وغرّد عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "اصالة
مغنية جبارة، ما توقف عندها الالوان، ماشاءالله خليجي، مصري، لبناني، صوت قادر متمكن
شاطرة بلا حدود احبها واحب صوتها".
فيما ردّت أصالة عليه: "آلاف ومئات الآلاف وملايين الشكراً
وأنا بعشق صوتك النقي المُبدع وكلّك على بعضك يارائع ما في منّك".
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