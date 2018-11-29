فنان شهير يغازل أصالة.. وترد: " يارائع ما في منّك"

قام الفنان الخليجي عبد المجيد عبد الله، بمغازلة الفنانة أصالة نصري، مشيدًا بصوتها وأدائها لمختلف الألوان الغنائية.

وغرّد عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "اصالة مغنية جبارة، ما توقف عندها الالوان، ماشاءالله خليجي، مصري، لبناني، صوت قادر متمكن شاطرة بلا حدود احبها واحب صوتها".

فيما ردّت أصالة عليه: "آلاف ومئات الآلاف وملايين الشكراً وأنا بعشق صوتك النقي المُبدع وكلّك على بعضك يارائع ما في منّك".