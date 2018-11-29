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أجيري يجتمع مع اتحاد الكرة بسبب الدوري

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:53 م
أجيري يجتمع مع اتحاد الكرة بسبب الدوري
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محمد الصو
 

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، من أجل حسم ملف إيقاف الدوري العام قبل نهائيات الإمم الإفريقية.


وكان حسين، رفض مسبقًا مقترح المدير الفني بإيقاف الدوري العام لمدة أسبوعين، بسبب كثرة المؤجلات وضغط المباريات بالفترة المقبلة.


ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: كورة رياضة اتحاد الكرة أجيري
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