أجيري يجتمع مع اتحاد الكرة بسبب الدوري

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، من أجل حسم ملف إيقاف الدوري العام قبل نهائيات الإمم الإفريقية.





وكان حسين، رفض مسبقًا مقترح المدير الفني بإيقاف الدوري العام لمدة أسبوعين، بسبب كثرة المؤجلات وضغط المباريات بالفترة المقبلة.



