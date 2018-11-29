حسين الشحات يسجل ويقود العين للفوز برباعية على الفجيرة بالدوري الإماراتي

شارك الدولي المصري حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي، في فوز فريقه العريض على دبا الفجيرة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الاماراتي.

وسجل الشحات الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 19.





وجاءت أهداف العين عن طريق السويدي ماركوس بيرج "هدفين"، والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو "هدف" في الدقائق 15 و19 و47 و49 من عمر المباراة، ورفع حسين الشحات رصيده من الاهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الاماراتي إلى 5.

وبهذا الفوز رفع رصيد العين إلى 25 نقطة وصعد لصدارة الدوري الاماراتي مؤقتًا، بينما توقف رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط في المركز الـ 14 والأخير.