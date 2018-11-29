ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسين الشحات يسجل ويقود العين للفوز برباعية على الفجيرة بالدوري الإماراتي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:48 م
حسين الشحات يسجل ويقود العين للفوز برباعية على الفجيرة بالدوري الإماراتي
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

 

شارك الدولي المصري حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي، في فوز فريقه العريض على دبا الفجيرة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الاماراتي.

 

وسجل الشحات الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 19.


وجاءت أهداف العين عن طريق السويدي ماركوس بيرج "هدفين"، والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو "هدف" في الدقائق 15 و19 و47 و49 من عمر المباراة، ورفع حسين الشحات رصيده من الاهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الاماراتي إلى 5.

 

وبهذا الفوز رفع رصيد العين إلى 25 نقطة وصعد لصدارة الدوري الاماراتي مؤقتًا، بينما توقف رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط في المركز الـ 14 والأخير.

المزيد عن: كورة رياضة حسين الشحات العين الدوري الإماراتي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
18:45
1
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 6:30:07 PM