الأمير هاري يزور مؤسسته الخيرية بزامبيا

قام الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، هذا الأسبوع بزيارة زامبيا لدعمه لإحدي المؤسسات الخيرية التابعة للملكة، "سيركا" للشباب.





وقضى الأمير هاري آخر يومين في جولته بزيارة قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في العاصمة لوساكا قبل التوجه إلى "سيركا"، وهو مشروع يساعد الشباب على الحصول على مهارات ووظائف.





وفي كلمته, قام هاري بشكر الشباب الذين يبذلون أقصى جهودهم ليتميزوا عن غيريهم ويطوروا مؤسستهم.



