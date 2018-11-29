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البابا تواضروس يكشف مكان إقامة قداس عيد ميلاد المجيد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:56 م
البابا تواضروس يكشف مكان إقامة قداس عيد ميلاد المجيد
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هدى عبدالرازق
 
كشف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه سيتم إقامة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة عيد الميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وأشار "تواضروس"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اجتهدت للانتهاء من المرحلة الثانية من الكاتدرائية وهو ما يعد انجاز، حيث أنهم يعملون 24 ساعة، مضيفا: "لنا أمل أن تكون صلاة القداس هناك".

ولفت إلى أنه بعد افتتاح المرحلة الأولى لكاتدرائية ميلاد المسيح كان يتم الصلاة بها أسبوعيا، ولكن عندما زادت أعمال البناء توقفت الصلاة بها حرصا على حياة المصليين إلى أن يتم انتهاء أعمال البناء.
المزيد عن: كنائس قداس عيد الميلاد عيد الميلاد العاصمة الجديدة الجيش البابا تواضروس
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