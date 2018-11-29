برلماني يطالب بإنشاء أكشاك ثقافية بالعاصمة والمحافظات النائية

تقدم اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إنشاء الأكشاك الثقافية في العاصمة والمحافظات النائية لدورها الفعال في ازدياد الحركة الثقافية ونشر الوعي.

وأوضح "قلدس"، في طلب الإحاطة، أن إنشاء الأكشاك الثقافية بالحي يقصده أكبر عدد من المواطنين مثل الميادين، لافتا إلى أن المعلومات ستقدم مجانا بهدف نشر الثقافة، وتوفير الكتاب للشباب والأطفال في أماكن التجمعات، حيث إن الرعاية الثقافية تعد من أهم أولويات الدول على مستوى العالم ذلك لرفع الوعي عند فئة الشباب بضرورة أن يكون لها نظرة في تراثها الأدبي، وربما يتعدى ذلك إلى محاولات لوضع بصمة فى الحركة الأدبية والثقافية الجديدة.

وأكد، أن نشر عدد من الأكشاك لتبادل الكتب مع المواطنين ظاهرة لها امتدادها ورواجها بين السيّاح والمثقفيين، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها بعض الأماكن من بيع الكتب إلى استعارتها أو استئجارها واستبدالها، وحركة بيع الكتب تتأثر بمعادلات الوسط الثقافي كالجوائز الأدبية أو قرار منع بيع الكتاب وتداوله أو حدث مهم مع الكاتب، وهذه كلها قد تسهم في ازدياد الطلب على كتب معينة، وقد تستخدم وسيلة للترويج أحيانًا، حيث تكون مثل هذه الجلسات فرصة لتلاقي الشباب بكتّاب وأشخاص لهم ثقل في الوسط الثقافي بشكل مؤثر وتفاعل ايجابي لتبادل الآراء.