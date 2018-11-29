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الأمن الروسي يقضي على 3 عناصر في خلية دينية متطرفة في منطقة مايسك

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:44 م
الأمن الروسي يقضي على 3 عناصر في خلية دينية متطرفة في منطقة مايسك
الأمن الروسي - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن جهاز الأمن الروسي، عن تصفية 3 أشخاص والقبض على شخص ينتمون إلى خلية دينية متطرفة في قبردينو – بلقاريا، كانوا يخططون لاغتيال رجال أمن ورجال أعمال.

 

وقال الجهاز في بيان: "إلى جانب الشرطة في منطقة مايسك في جمهورية قبردينو — بلقاريا تم الكشف عن نشاط أعضاء في خلية دينية متطرفة خططوا لاغتيال رجال أمن ورجال اعمال في المنطقة"، مشيرا إلى أنه في أثناء القبض أقدم عناصر العصابة على فتح النار ما أدى إلى تصفيتهم والقبض على واحد".

 

المزيد عن: منطقة مايسك روسيا خلية دينية متطرفة الأمن الروسي
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