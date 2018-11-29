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أوكرانيا تعلن سبب إرسال السفن الحربية إلى مضيق كيرتش

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:50 م
أوكرانيا تعلن سبب إرسال السفن الحربية إلى مضيق كيرتش
مضيق كيرتش
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وكالات
 

قال قائد القوات البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو إن كييف أرسلت سفنها الحربية إلى مضيق كيرتش من أجل إثبات وجودنا و"ما تقدر عليه هذه القوارب".

 

ونقلت وكالة "يونيان" أقوال فورونتشينكو: "كان علينا أن نثبت وجودنا في مضيق كيرتش وبحر آزوف ونظهر ما تقدر عليه قواربنا".

 

وأشار إلى أن محاولة اختراق الحدود الروسية من قبل السفن الأوكرانية انتهت باحتجازها، منوها إلى أنه لا يعتبر أن قرار إرسال السفن الحربية الأوكرانية عبر مضيق كيرتش كان خطأ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد 25 نوفمبر.

 

 وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.

 

وتم بعد ذلك احتجاز السفن الأوكرانية، وكان على متنها 24 عسكريا أوكرانيا، بينهم موظفون في مجلس الأمن الأوكراني. ووصف بوتين الحادث في كيرتش بالاستفزاز، المرتبط بانخفاض شعبية الرئيس الأوكراني الحالي قبل الانتخابات الرئاسية.

 

وكتبت مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف"، في وقت سابق، أن الأسطول الروسي قادر على تدمير السفن الأوكراني والقاعدة في بحر آزوف "في غضون دقائق معدودة".

 

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