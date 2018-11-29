جورج قرداحي ونجوم الفن والأغنية والمشاهير يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري"الكابو"وذلك داخل فندق فورسيزونز الجيزة .

كان ضمن الحضور الإعلامي الكبير جورج قرداحي ومن نجوم الفن والأغنية حكيم، هشام عباس، منى عبدالغني، إيهاب توفيق، فارس، زيزي عادل، هشام عبد الخالق، شذى، أحمد الشامي، حسن عبد المجيد، مصطفى محفوظ، الملحن محمد مصطفي، الفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة، الإعلامي ممدوح موسى، وأحمد خيري، الشاعر عنتر هلال، وليد الغزالي، المنتج أحمد أيوب ود.ياسر القصراوي، طاهر حمزة مدير الحفلات بالفورسيزونز الجيزة، حسام حسني، علاء عبد الخالق، الموسيقار هاني شنودة، المنتج محسن جابر ونجله محمد محسن جابر، محمد رحيم وحرمه أنوسه كوته، أحمد جوهر، حمدي بتشان، الـ dj العالمي ياسر الحريري، خبيرة الطهي داليا مطر، الفنان محمد عز، مينا عطا.