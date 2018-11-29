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حبس 4 أطفال بتهمة الاشتراك مع رجل وامرأه في أعمال التسول بحلوان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:44 م
حبس 4 أطفال بتهمة الاشتراك مع رجل وامرأه في أعمال التسول بحلوان
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داليا عادل
 

أمرت نيابة حلوان الكلية، بحبس 4 أطفال، تتراوح أعمارهم من سن 14 و15 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاشتراك مع رجل وامرأة في استغلال الأطفال في أعمال التسول.

 

وكان ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا في حملة أمنية من ضبط 11 طفلا، حال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم في عمر 15 عاما يعملون لصالح رجل وامرأة في الإشراف على عمل باقي الأطفال في التسول.

 

وبعرضهم على النيابة أمرت بإيداع الضحايا وهم 6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"، إحدى دور الرعاية، بعد عرضهم على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود أثار تعذيب أو اعتداءات جنسية، كما استبعدت النيابة أحد الأطفال من تهمة الاشتراك مع المتهمين الرئيسيين.

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