سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 في كبرى البنوك الرسمية

اصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29- 11- 2018، على مستوى جميع البنوك العاملة فى مصر، حيث سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنوك الحكومية





وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنوك الخاصة





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع