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سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 في كبرى البنوك الرسمية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:31 م
سعر الدولار اليوم الخميس 29-11-2018 في كبرى البنوك الرسمية
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اصل سعر الدولار  استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29- 11- 2018، على مستوى جميع البنوك العاملة فى مصر، حيث سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع

 سعر الدولار في البنوك الحكومية 

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.79  جنيه للشراء، و17.89  جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.86  جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنوك الخاصة 

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع

 
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