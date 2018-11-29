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"المعجنة" ماتينيه أيام الجمعة والأحد بناء على طلب الجمهور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:37 م
المعجنة ماتينيه أيام الجمعة والأحد بناء على طلب الجمهور
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الفجر الفني
 
قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة قررت أن يكون يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع حفلات ماتينيه لعرض "المعجنة"، في تمام السابعة مساءً، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، على أن يستمر العرض باقي أيام الأسبوع في موعده في تمام التاسعة مساءً عدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بناءً على رغبة الجمهور، وتيسيرًا عليه في موسم الدراسة.

جدير بالذكر أن عرض "المعجنة" تم افتتاحه منتصف شهر نوفمبر الجاري، ويلقى إقبالاً جماهيريًا ملحوظا منذ افتتاحه.

"المعجنة" تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم إسلام، وأشعار طارق علي، وموسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، وإضاءة وديكور، وأزياء صبحي السيد، واستعراضات ميزو، وإخراج أحمد رجب.​
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