قريبًا.. إيران تلغي نظام التأشيرات مع روسيا

تنظر موسكو وطهران في موضوع إلغاء التأشيرات السياحية بين البلدين.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني والرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية الروسية الإيرانية، أن موسكو وطهران تدرسان موضوع إلغاء التأشيرات السياحية وأن بين البلدين توجد اتفاقيات مؤكدة بالوثائق الموقعة حول هذه القضية، وستستغرق عملية تجهيز جميع الأوراق لمدة شهر أو شهرين.

وتحتاج الأوراق الموقعة الآن إلى اللوائح التنفيذية فقط، وقد يستغرق تجهيزها من شهر إلى شهرين.

والجدير بالذكر أن الشركات الإيرانية مهتمة بالرحلات الجوية المباشرة بين طهران وسوتشي. بالإضافة إلى ذلك، تناقش روسيا وإيران إنشاء خدمة نقل الركاب عبر بحر قزوين، والتي ستساهم في زيادة التدفق السياحي للطرفين.

وصرح أردكانيان لدى وصوله إلى موسكو، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه بعد قرار مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزارة الخارجية، تم تكليف وزارة الطاقة رئاسة الجانب الإيراني في لجنة التعاون الإيرانية الروسية وإيران وألمانيا، وفقا لوكالة "إرنا".

وأضاف أردكانيان أن إيران ستستضيف الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين (روسيا — إيران) بحلول نهاية هذا العام، ونأمل أنه في ضوء المواقف الجيدة للحكومة الروسية، خاصة في الأسابيع الأخيرة وبعد الانسحاب الأحادي من جانب أمريكا من الاتفاق النووي، نأمل بتوسيع مجالات العلاقات المختلفة بين البلدين أكثر فأكثر.

وتنشط اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، في 15 مجالا وهي الشحن والمعايير والبنوك والسياحة والرياضة والشباب والاستثمار والتعاون النووي والتعليم العالي والصناعة والاتحاد الاقتصادي الآوراسي والجمارك والصحة والثقافة والطاقة والتعدين.