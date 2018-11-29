رئيس جامعة حلوان يجتمع باللجنة العليا لاتحاد الطلاب

عقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اجتماعا مع اللجنة العليا لاتحاد الطلاب للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلاب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لها وتذليلها وكذلك للاستماع لآرائهم وأفكارهم المتطورة من أجل الارتقاء بمستوى جامعتهم وذلك في إطار تنفيذ قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تهدف إلى الاهتمام بتطوير التعليم وعلى أن يكون هذا العام هو عام التعليم.

ووعد "نجم"، أن يتم تجهيز مقر مركزي لاتحاد الطلاب بالجامعة بالكامل قريبا، كما سيتم عمل لقاء دوري لاتحاد الطلاب مع قيادات الجامعة مرتين شهريا، مضيفا أنه سيتم عمل كرنفال رياضي في منتصف ديسمبر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بحضور وزير الشباب والرياضة وسيتم خلاله متابعة تطوير الملاعب بالجامعة وعمل مباراة لكرة القدم بين فريقي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة وتقديم العروض الفنيه.

وعرض الطلاب، المشكلات التي تواجههم والتي أهمها المصاريف الدراسية، وأسعار الكتب، وتسليم الكارنيهات، وتطوير المعامل الدراسية.





واتخذ رئيس جامعة حلوان، عدة إجراءات فورية لحل هذه المشكلات، مؤكدا أن مصاريف كليات جامعة حلوان أقل من نظيرتها بالجامعات المصرية ومع ذلك فإن الجامعة تتكفل بجميع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين ومصروفات المدينة الجامعية، بجانب اشتراكات المترو، مشددا على جميع العمداء بضرورة متابعة بيع جميع الكتب الدراسية لجميع المراحل بجميع كليات الجامعة بالسوق الريادي للجامعة.





وبخصوص موضوع تسليم الكارنيهات، أكد أن الجامعة بدأت بالفعل في تحويل نظام تسديد المصروفات ليصبح إليكترونيا لتسهيل استخراج الكارنيهات بصورة مركزية وقد تم تسليمها بالفعل لعدد كبير من الكليات وسيتم تسليم باقي الكليات في القريب العاجل، مشددًا على ضرورة متابعة أصحاب المحلات التجارية بالسوق التجاري للجامعة على تنفيذ التعليمات بتخفيض أسعار الوجبات الغذائية للطلاب.

وأوضح، أن الجامعة على تبذل قصارى جهدها يوميا من أجل تقديم كافة الخدمات المتميزة للطلاب من أجل تهيئة المناخ المناسب لتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار.