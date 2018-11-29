عليك بالأرانب.. كيف تبدأ مشروعك الخاص بأقل التكاليف وأرباح مضمونة؟

يسعى الكثير من الشباب للبحث عن مشروعات نتائجها مضمونة وبتكاليف قليلة للحصول على أفضل أرباح من أجل الرفع بمستوى معيشتهم والحفاظ على، وفيما يلي نستعرض تفاصيل أبرز المشروعات التي يمكن للشاب البدء بها بتكاليف قليلة وأرباحها مضمونة:





تربية الأرانب





يعتير هذا المشروع أحد اشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يلجأ اليها الشباب للدخول في مجال الأعمال وفيما يلي نستعرض دراسة جدواه





نشاط المشروع : إنتاج الأرانب كأحد مصادر البروتين الحيواني .

عدد الأرانب : 100 أم + 20 ذكر من الأرانب .

هدف المشروع : إنتاج قطيع من الأرانب يتواءم مع المستوى الإقتصادى، ومناسب لمستويات الجودة العالمية لإنتاج اللحوم البيضاء عن طريق توفير السلالات الجيدة والمناسبة للبيئة وبأسعار مناسبة.





مميزات المشروع : يعتبر من المشاريع المنفردة مقارنة بمشروعات الإنتاج الحيواني الأخرى، حيث يعتبر من المشروعات التى تحقق ربحا مجزيا إذا أحسن إدارتها، وذلك لكفاءتها العالية فى تحويل الغذاء إلى لحم وسرعة النمو حيث وجد أن الحصول على كيلو جرام من لحوم الأرانب يستغرق 25% من الوقت اللازم للحصول على كيلو جرام من اللحم البقرى، هذا إضافة إلى سرعة دوران رأس المال المستثمر حيث يمكن بيع خلفة الأرانب فى عمر شهرين تقريبا.





تسويق منتجات المشروع : إنتاج هذا المشروع من الأرانب يرتبط تسويقه بالمواسم و المناسبات الاجتماعية وذلك من خلال القنوات التسويقية التالية: – موردى للمنتجات الغذائية – المحلات النوعية المتخصصة فى بيع الدواجن – المطاعم والفنادق الكبرى والمستشفيات.





الأصول الثابتة للمشروع :

بطاريات خاصة بالذكور

– بطاريات خاصة بالأمهات

– بطاريات خاصة بالخلفات.

مستلزمات الإنتاج: 100 أم أرانب – 20 ذكر أرانب – أعلاف ومركزات – أدوية بيطرية.

العمالة: من المتوقع أن يوفر المشروع 1 فرصة عمل دائمة بخلاف فرص العمل المؤقتة.

مدة دورة الإنتاج : 3 أشهر بواقع 4 دورة انتاجية فى السنة .

الاستثمارات الكلية للمشروع: 32600 جنيه ( قيمة الأصول الثابتة = 18000جنيه ).

حجم المبيعات السنوية: 69500 جنيه فى السنة الأولى.





صافى الأرباح : 7794 جنيه فى السنة الأولى .

معدل العائد الداخلى : 74% .

متوسط فترة الاسترداد: 70 يوم





ويتضح من دراسة الجدوى السابقة أن مشروع تربية الأرانب من اسهل المشاريع التي تساعد الاشب على البدء بحياة عملية جيدة فضلا عن انه من أكثر المشروعات المربحة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.











