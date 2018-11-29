بشرى سارة.. طرح أول دواء في العالم يعالج كافة أنواع السرطان

تقدم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بشرى سارة لمرضى السرطان عن طريق الكشف عن أول دواء في العالم يمكنه أن يعالج أي نوع سرطان من منبعه وأصله.





كما أن العقار الجديد تم تصميمه بحيث يكون صالحا للاستخدام للكبار والأطفال على حد سواء، ويحمل اسم "فيتراكفي" (Vitrakvi).





ويعتمد العقار الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.





ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مفوض الهيئة الأمريكية، سكوت جوتليب، قوله: "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان".





وأكد جوتليب أن هذا العقار الجديد سيساعد مرضى السرطان أخيرًا على الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.





وسيساهم عقار "فيتراكفي" في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.





وقال دكتور ديفيد هايمان، رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز ميمورال سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك: "تقليديا كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، بمعنى هو أصاب أي جزء من الجسم، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم".





وتم تجربة الدواء فعليا على آنا بلازا وابنتها ريهانا، العام الماضي، بعدما كانت تعاني آنا من ورم سرطاني، وولدت ابنتها ريهانا بورم سرطاني في ذراعها.





وتم منح دواء فيتراكفي للطفلة الحديثة الولادة، يوميا، وفوجئ العلماء أنه بعد 3 أيام فقط، بدأ الورم في الانكماش، وخلال أشهر تم القضاء على الورم السرطاني بصورة كاملة، ولم يضطر الأطباء إلى قطع ذراع الرضيعة الصغيرة.





وسيتم طرح هذا الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.



