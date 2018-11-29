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استشاري أمراض قلب: لابد من الاهتمام بطبيب الأسرة وصرف حوافز له

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:46 م
استشاري أمراض قلب: لابد من الاهتمام بطبيب الأسرة وصرف حوافز له
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هدى عبدالرازق
 
شدد الدكتور محمد نصر، استشاري علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، على ضرورة الاهتمام بوجود طبيب الأسرة، ويكون هناك حوافز للأطباء الذين يدخلون هذا المجال.

وأشار "نصر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" لمذع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن وجود طبيب الأسرة سيسهل معه تحديد التاريخ المرضي للمواطنين، مشيدا بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، معقبا: "قوائم الانتظار مش عيب، والأهم نوفر لهم العلاج سريعا".
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