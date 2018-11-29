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معاينة النيابة لجثتي رضيعين بمدينه نصر: أحدهما في حالة تعفن

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:41 م
معاينة النيابة لجثتي رضيعين بمدينه نصر: أحدهما في حالة تعفن
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عمار محمد
 

أمرت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة بسرعة إجراء التحريات، في العثور جثتي رضيعين داخل صندوق قمامة.

 

وكلفت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات رصدت الواقعة لتفريغها.

 

وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال وتبين أن أحدهما في حالة تعفن كاملة.

 

وقررت النيابة تشريج جثث الأطفال وسحب عينة «DNA» لمضاهاتها في حالة العثور على المتهمين بإلقائهم في الزبالة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالعثور على جثتي طفلين بأحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص عثر على جثتي طفلين داخل أكياس بلاستيكية، وملفوف عليهم الحبل السري، ولا توجد بهما أي إصابات ظاهرية، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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