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اليمن: يونيسيف تعلن وصول 14 مليون جرعة لقاح إلى عدن

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:38 م
اليمن: يونيسيف تعلن وصول 14 مليون جرعة لقاح إلى عدن
تطعيم طفل يمني
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وكالات
 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، اليوم الخميس وصول أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح الحصبة، والحصبة الألمانية، إلى مطار عدن الدولي.

 

وأوضحت، المنظمة على موقع "تويتر"، أن اللقاحات "تكفي لأكثر من 13 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 15 عاماً في الحملة الوطنية المقبلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية".

 

يأتي الإعلان بالتزامن مع وصول مارك لوكوك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، ومع مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإقناع أطراف النزاع بالمشاركة في مفاوضات السلام بالسويد في مطلع الشهر المقبل.

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