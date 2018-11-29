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وصول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صنعاء

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
وصول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صنعاء
منسق الأمم المتحدة
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وكالات
 

وصل مارك لوكوك، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إلى العاصمة صنعاء؛ للاطلاع على الوضع الإنساني.

 

وقال مصدر ملاحي، إن المسؤول الأممي وصل مع الوفد المرافق له، واستقبله قيادات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وسيلتقي لوكوك مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، في مدينة عدن، بعد انتهائه من زيارة مسؤولين حوثيين في صنعاء.

 

تأتي هذه الزيارة في ظل مساع يبذلها المبعوث الأممي مارتن جريفيث؛ لإقناع أطراف النزاع بالمشاركة في مفاوضات سلام مرتقبة بالسويد، مطلع الشهر القادم.

 

المزيد عن: منسق الأمم المتحدة صنعاء اليمن الازمة اليمنية
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