وصول منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية صنعاء

وصل مارك لوكوك، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إلى العاصمة صنعاء؛ للاطلاع على الوضع الإنساني.

وقال مصدر ملاحي، إن المسؤول الأممي وصل مع الوفد المرافق له، واستقبله قيادات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وسيلتقي لوكوك مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، في مدينة عدن، بعد انتهائه من زيارة مسؤولين حوثيين في صنعاء.

تأتي هذه الزيارة في ظل مساع يبذلها المبعوث الأممي مارتن جريفيث؛ لإقناع أطراف النزاع بالمشاركة في مفاوضات سلام مرتقبة بالسويد، مطلع الشهر القادم.